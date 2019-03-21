В отношении витеблянина открыты дела за разжигание расовой вражды и надругательство над историко-культурными ценностями
Фигурантом сразу двух уголовных дел проходит 33-летний житель Витебска. Его обвиняют по ч. 1 ст. 130 УК (Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ч. 1 ст. 346 УК (Надругательство над историко-культурными ценностями).
Как сообщили в милиции, молодой мужчина на своей странице в соцсети разместил материалы, которые признаны экспертами разжигающими расовую, национальную и иную социальную вражду.
Кроме этого, утверждают правоохранители, он активно пропагандировал свои взгляды.
Так, на одном опубликованном фото витеблянин зигует на фоне Площади Победы и Мемориального комплекса в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины.
Отмечается, что мужчина ранее был судим за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и хулиганство.