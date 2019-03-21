В отношении витеблянина открыты дела за разжигание расовой вражды и надругательство над историко-культурными ценностями

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Фигурантом сразу двух уголовных дел проходит 33-летний житель Витебска. Его обвиняют по ч. 1 ст. 130 УК (Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ч. 1 ст. 346 УК (Надругательство над историко-культурными ценностями).

Фото pixabay.com

Как сообщили в милиции, молодой мужчина на своей странице в соцсети разместил материалы, которые признаны экспертами разжигающими расовую, национальную и иную социальную вражду.

Кроме этого, утверждают правоохранители, он активно пропагандировал свои взгляды.

Так, на одном опубликованном фото витеблянин зигует на фоне Площади Победы и Мемориального комплекса в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины.

Отмечается, что мужчина ранее был судим за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и хулиганство.
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Тэги: неонацизм разжигание ненависти историко-культурная ценность Город: Витебск

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