На победе белорусов над голландцами можно озолотиться

Букмекеры считают хозяев безоговорочным фаворитом сегодняшней встречи в Роттердаме между голландцами и белорусами.

7 октября 2017 года. Беларусь - Голландия - 1:3

Сегодня на стадионе «Де Куйп» итальянский рефери Давиде Масса даст стартовый свисток в матче первого тура в группе С квалификации к чемпионату Европы-2020.

Кроме Голландии белорусам предстоит сразиться с Германией, Северной Ирландией и Эстонией.

С «оранжевыми» наша сборная играла достаточно часто — в квалификации чемпионатов Европы 1996, 2004 и 2008 годов и чемпионата мира 2018 года (2 победы, 6 поражений, разница мячей 5-17).

Букмекеры выставили следующие максимальные коэффициенты:

победа Голландии — 1.13;

ничья — 8.25;

победа Беларуси — 23.00.

Напомним, в финальную часть турнира выходят команды, занявшие первое и второе места в группах, и четыре команды, победители дивизионов в Лиге наций УЕФА.

В полуфинале четвертого дивизиона Лиги наций белорусская футбольная сборная сыграет на выезде с Грузией. Во втором полуфинале Македония примет Косово. Победители пар разыграют путевку на ЧЕ-2020.

Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в 12 городах: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Лондон, Глазго, Бильбао, Дублин, Мюнхен и Будапешт.

Матч открытия состоится 12 июня в Риме, полуфиналы и финал пройдут в Лондоне.