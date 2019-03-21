Число жертв крушения парома в Ираке продолжает расти
Не менее 60 человек погибли в результате крушения парома на реке Тигр в районе аль-Габат в Мосуле (север Ирака).
По сообщению местных властей среди погибших в основном женщины и дети — они просто не умели плавать.
Сначала экстренные службы Ирака говорили о 45 погибших.
Отмечается, что крушение произошло скорее всего из-за перегруза — количество находившихся на борту парома (примерно 100 человек) в два раза превышало дозволенного.
Пассажиры направлялись в туристический комплекс Мосула.