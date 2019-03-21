Кузьмина выиграла спринт в Холменколлене, лучшая из белорусок – 18-я

Завершился последний в сезоне 2018/2019 Кубка мира биатлонный спринт. Этап проходит в норвежском Холменколлене.

Вот как выглядит последний подиум в этой дисциплине:

Анастасия Кузьмина (Словакия) — 19:56.2; 1 (1+0);

Франциска Пройс (Германия) — +21.2; 0 (0+0);

Паулина Фиалкова (Словакия) — +25.1; 0 (0+0).

Две из пяти белорусок, участвовавших в гонке расположились в конце второго десятка:

18. Елена Кручинкина — +1:17.9; 1 (0+1);

19. Динара Алимбекова — +1:19.3; 0 (0+0);

67. Ирина Кручинкина — +2:29.8; 3 (1+2);

71. Ирина Кривко — +2:32.3; 3 (1+2);

95. Анна Сола — +3:33.2; 5 (2+3).