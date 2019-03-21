На пятницу объявлено штормовое предупреждение

Белгидромет сообщил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает белорусов в пятницу, 22 марта.

Как отмечают синоптики, утром и днем в большинстве районов страны ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

В этой связи объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей: