Путин добродушно отозвался о Лукашенко — Венедиктов

Об Александре Лукашенко президент России Владимир Путин отзывается лучше, чем о бывшем советском лидере Иосифе Сталине, заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью телеканалу RTVi.

Фото пресс-службы Кремля

По словам Венедиктова, о личном отношении к Лукашенко он спросил у Путина на длившейся два с половиной часа закрытой встрече с руководителями электронных СМИ, которая прошла после зачитывания президентом послания Федеральному собранию 20 февраля нынешнего года, пишет БелаПАН.

«Он произнес длинную тираду, довольно добродушную, надо сказать. Гораздо более добродушную, чем про Сталина. Вот. Длинную такую, большую тираду», — сказал главред «Эха Москвы», не вдаваясь в подробности.

При этом он опроверг слухи, что на этой встрече Путин отзывался о Сталине «теплее, чем обычно». «Он отзывался о Сталине, но совсем не теплее», — отметил Венедиктов.

Ранее, 16 марта, он заявил, что посол России в Минске Михаил Бабич действует при поддержке Путина.

«Ничего удивительного в этом нет. Еще когда шло назначение Михаила Бабича, я вам говорил, что назначение Михаила Бабича — это назначение прокуратора в завоеванную провинцию. Ну, я не такими словами говорил, но теперь понятно, что это так… У вас не должно быть никаких сомнений. Нет никакого Бабича. Есть Путин», — сказал Венедиктов в эфире своей радиостанции.

Как считает главред «Эха», российская власть «поддавливает» руководство Беларуси «и в непубличном поле, и в публичном поле идти на более глубокую интеграцию».

По его мнению, с точки зрения правящей в РФ команды, с учетом ее «советского образования», нет разницы между Беларусью и Крымом.