Путин добродушно отозвался о Лукашенко — Венедиктов

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Об Александре Лукашенко президент России Владимир Путин отзывается лучше, чем о бывшем советском лидере Иосифе Сталине, заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью телеканалу RTVi.

Фото пресс-службы Кремля

По словам Венедиктова, о личном отношении к Лукашенко он спросил у Путина на длившейся два с половиной часа закрытой встрече с руководителями электронных СМИ, которая прошла после зачитывания президентом послания Федеральному собранию 20 февраля нынешнего года, пишет БелаПАН.

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«Он произнес длинную тираду, довольно добродушную, надо сказать. Гораздо более добродушную, чем про Сталина. Вот. Длинную такую, большую тираду», — сказал главред «Эха Москвы», не вдаваясь в подробности.

При этом он опроверг слухи, что на этой встрече Путин отзывался о Сталине «теплее, чем обычно». «Он отзывался о Сталине, но совсем не теплее», — отметил Венедиктов.

Ранее, 16 марта, он заявил, что посол России в Минске Михаил Бабич действует при поддержке Путина.

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«Ничего удивительного в этом нет. Еще когда шло назначение Михаила Бабича, я вам говорил, что назначение Михаила Бабича — это назначение прокуратора в завоеванную провинцию. Ну, я не такими словами говорил, но теперь понятно, что это так… У вас не должно быть никаких сомнений. Нет никакого Бабича. Есть Путин», — сказал Венедиктов в эфире своей радиостанции.

Как считает главред «Эха», российская власть «поддавливает» руководство Беларуси «и в непубличном поле, и в публичном поле идти на более глубокую интеграцию».

По его мнению, с точки зрения правящей в РФ команды, с учетом ее «советского образования», нет разницы между Беларусью и Крымом.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Владимир Путин Александр Лукашенко Алексей Венедиктов

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