Видеофакт. Милиция задержала активистов, которые ехали в Хатынь

Сотрудники Госавтоинспекции задержали активистов оппозиционного движения солидарности «Разам», направлявшихся на автомобиле в Хатынь, чтобы возложить цветы к мемориалу в память о погибших от рук нацистов жителях деревни. Об этом сообщил БелаПАН активист движения Вячеслав Сивчик.

Милиция остановила их автомобиль на выезде из Минска в сторону Логойска. Водителю сказали, будто бы его машина находится в угоне, а пассажиры могут быть к этому причастны. После этого сотрудники ГАИ сопроводили машину до РУВД Советского района столицы, пассажиров завели в здание, при этом одна из них — Надежда Батура — отказалась пройти, сославшись на незаконность действий правоохранителей.

По уточненной информации, задержаны четверо активистов: Виктор Ковальков (священник неофициальной Белорусской автокефальной православной церкви, известный как отец Викентий. — БелаПАН), Сергей Мацкойть, Надежда Батура и Виталий Лухвич.

Сивчик отметил, что память погибших активисты движения чтут ежегодно, и ранее никого из них при этом не задерживали.

«Мы посещаем Хатынь с 2007 года. Нас всегда сопровождали, следили за нами, но не мешали», — подчеркнул он. Сегодняшние события активист связывает с активизацией преследований оппозиции в связи с грядущими президентскими выборами: «Связываю это с той «политической вакханалией», о которой говорил Лукашенко».

22 марта в 15:00 мемориальный комплекс «Хатынь» планирует посетить группа дипломатов во главе с министром иностранных дел Владимиром Макеем. По информации МИД, предусмотрены экскурсия по комплексу и церемония возложения цветов к Вечному огню. Акция посвящена 76-й годовщине хатынской трагедии.