Лукашенко вновь пригрозил чиновникам громкими отставками

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Свой приезд в Барановичи 22 марта Александр Лукашенко назвал продолжением работы по развитию регионов, которая началась в Орше.

«Очень важно было все эти идеи, которые я предлагал, отработать на той земле, которую хорошо знаешь, а потом этот опыт переложить на подобные города», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

«В Орше был тяжелый опыт — там мы потеряли практически половину правительства (имеются в виду многочисленные отставки. — БелаПАН). Не хотелось бы, чтобы это случилось и в Брестской области. Извините, что я вынужден об этом говорить, но меня знаете: если я приехал к вам, мы с вами договорились, мною принято решение — вы должны его исполнять. Я в стороне стоять не буду», — предупредил глава государства.

При этом Лукашенко предупредил о недопустимости коррупции и заявил о необходимости искоренения разного рода посредничества. «Послаблений здесь не будет», — подчеркнул он.
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Тэги: кадровая политика Персона: Александр Лукашенко

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