В Лельчицком районе пьяный работник сжег автомобиль своего босса

Лельчицкий райотдел Следственного комитета проводит проверку по факту загорания автомобиля в деревне Стодоличи.

Машина принадлежит индивидуальному предпринимателю, который занимается деревообработкой. Вечером 20 марта мужчина оставил автомобиль на территории цеха, где в этом время находились двое работников.

Один из них, 45-летний житель Брестской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил покататься на машине своего начальника, но вскоре наехал на лежащее дерево — автомобиль застрял днищем и загорелся.

Пламя заметила жительница рядом стоящего дома. Она попросила сына выяснить, что горит. Парень увидел, что внутри машины находится человек и вытащил его. Водитель крепко спал.