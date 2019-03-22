Похищенного в Беларуси украинца Павла Гриба в России посадили на шесть лет
Похищенного в Беларуси гражданина Украины Павла Гриба в России приговорили к шести годам колонии за «содействие терроризму». Такой приговор вынес 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.
Украинец признан виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 205.1 УК РФ (склонение к теракту). По версии обвинения, в 2017 году он через интернет убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере, после чего бежать из страны.
После вынесения приговора Павел Гриб заявил, что объявляет голодовку в знак протеста, сообщает
Об исчезновении на территории Беларуси Павла Гриба заявил 28 августа 2017 года его отец, член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По его информации, 24 августа сын отправился в Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в соцсетях. Девушка якобы должна была приехать на встречу из России. Молодой человек планировал вернуться в тот же день.
Когда этого не произошло, отец выехал на его поиски в Гомель, где выяснил, что сын находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса России (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).
В октябре прошлого года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что задержание Гриба в Гомеле свидетельствует о том, что пребывание украинских граждан на территории Беларуси потенциально опасно.