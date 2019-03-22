Похищенного в Беларуси украинца Павла Гриба в России посадили на шесть лет

Похищенного в Беларуси гражданина Украины Павла Гриба в России приговорили к шести годам колонии за «содействие терроризму». Такой приговор вынес 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Украинец признан виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 205.1 УК РФ (склонение к теракту). По версии обвинения, в 2017 году он через интернет убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере, после чего бежать из страны.

После вынесения приговора Павел Гриб заявил, что объявляет голодовку в знак протеста, сообщает Радио Свобода .

Об исчезновении на территории Беларуси Павла Гриба заявил 28 августа 2017 года его отец, член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По его информации, 24 августа сын отправился в Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в соцсетях. Девушка якобы должна была приехать на встречу из России. Молодой человек планировал вернуться в тот же день.

Когда этого не произошло, отец выехал на его поиски в Гомель, где выяснил, что сын находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса России (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

В октябре прошлого года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что задержание Гриба в Гомеле свидетельствует о том, что пребывание украинских граждан на территории Беларуси потенциально опасно.