В Минске еще не решили, кто поедет на мероприятия по случаю 10-летия Восточного партнерства

Решение о том, кто будет представлять Беларусь на зарубежных мероприятиях к десятилетию Восточного партнерства, еще не принято. Об этом 22 марта журналистам сообщил министр иностранных дел Владимир Макей.

«Пока непонятен сам формат мероприятий. Вроде бы то, что будет министерская встреча, — да. Говорят, что планируется какая-то встреча в верхах, — сказал Макей. — Но если это будет, условно говоря, ужин глав государств, что является общепринятым в рамках Евросоюза, будем смотреть. Если там будет возможность довести свою позицию до участников встречи, будем вносить соответствующее предложение главе государства. Пока в прямой постановке мы этот вопрос не обсуждали».

Глава МИД напомнил, что обсуждалась возможность проведения мероприятий на высоком уровне в одной из стран Восточного партнерства, в том числе в Беларуси.

«Почему бы и нет, — сказал Макей. — Мы здесь провели встречу основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, потому что организаторы конференции сочли Беларусь сейчас самым приемлемым государством, где можно собрать представителей различных, даже конфликтующих, сторон, обсуждать животрепещущие проблемы и пытаться найти пути их решения».