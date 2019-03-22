Мингорисполком отказал в установке памятной доски БНР спустя год раздумий

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Городские власти считают нецелесообразным установку мемориальной доски в честь провозглашения Белорусской народной республики «с учетом неоднозначности мнений».

Такой ответ на запрос за подписью зампреда исполкома Артема Цурана получил глава Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.

Памятную доску хотели установить на фасаде дома № 9 на улице Володарского, где была принята Третья уставная грамота БНР. Накануне Дня Воли в 2018 году столичные власти откликнулись, и активисты собрали сумму за пару часов. Устно оргкомитет получил добро исполкома, а вид готового изделия даже утвердил художественный совет.

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Месяцами активистам в письменных ответах отвечали: вопрос на рассмотрении. Пока осенью в мэрии не заявили, что им поступил «ряд обращений» от граждан и представителей общественности, которым не нравится эта идея. Ответную петицию за установку памятной доски подписалитсь почти 3,4 тысячи человек.

Сюжет: #БНР101
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Тэги: мемориальная доска 100-летие БНР БНР Персона: Артем Цуран Игорь Борисов Город: Минск

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