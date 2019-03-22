Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Хольменколлене

Победой норвежского биатлониста Йоханнеса Бё завершилась спринтерская гонка на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Хольменколлене.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

Второе место занял итальянец Лукас Хоффер (+31,7), третьим стал француз Кантен Фийон-Майе (+35,0).

Хофер и Фийон-Майе не допустили на огневых рубежах ни одного промаха, а Бё-младший заехал на штрафной круг после второй стрельбы.

Лучшим из белорусских биатлонистов стал Роман Елётнов, с двумя промахами (1+1) занявший 27-е место (+1:29,0).

В число 60 лучших, которые по итогам спринта отобрались в гонку преследования, попали и остальные белорусы: Сергей Бочарников — 46-е место (1+1; +2:07,8), Антон Смольский — 54-е (1+1; +2:26,5) и Владимир Чепелин — 58-е (2+2; +2:33,4).

Всего в гонке приняли участие 113 биатлонистов.

Женская и мужская гонки преследования состоятся 23 марта.