Где и как будут праздновать День Воли

Основные празднования по случаю 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики (25 марта 1918 года), которую демократическая общественность отмечает как День Воли, пройдут в эти выходные в Гродно и Минске. Митинги и концерты санкционированы властями.

Праздничные мероприятия в Гродно откроет сегодня в полдень молебен в Борисоглебской церкви. В 13:00 в Коложском парке начнется митинг, на котором выступят общественные активисты и политики. Его продолжит концерт с участием популярных белорусских групп — Volski, «Дай дарогу!», Dzeciuki, «Крама», а также Дмитрия Войтюшкевича. На 17:30 запланирован еще один молебен, в Фарном костеле.

Организацией митинга и концерта в Гродно занимаются местные активисты при поддержке единомышленников со всей Беларуси и культурной площадки «Арт Сядзіба».

24 марта празднования продолжатся в Минске, в Киевском сквере. Начало митинга — 13.00. На нем ожидается выступление политиков, общественных деятелей, а также планируется подписание резолюции в поддержку независимости Беларуси. После митинга состоится концерт, в программе которого заявлены группы «Дай дарогу!», Р.С.П., N.R.M, «Няхай», КаS, «Водар».

В столице организацией праздника занимаются движение «За Свободу», Объединенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) и оргкомитет партии «Белорусская христианская демократия».

И в Минске, и в Гродно во время празднований будет проводиться сбор средств для покрытия расходов на организацию концертов. Как сообщил лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич, расходы на праздник в столице превысят 12.000 рублей. Из них на обеспечение безопасности милицией (чего требуют от организаторов власти) пойдет более 3.800 рублей. Пока удалось собрать только 2.000. Организаторы концерта в Гродно сообщили, что суммы, собранной на краудфандинге, хватает для оплаты лишь основной части расходов, поэтому сбор средств будет продолжен.

В преддверии Дня Воли ГУВД Мингорисполкома опубликовало на своем сайте напоминание о правилах поведения во время массовых мероприятий. Среди запретов, на которые указывает ГУВД, есть запрет на использование официально незарегистрированных флагов, эмблем и символов. Однако, как утверждают организаторы митинга-концерта в Киевском сквере, этот вопрос поднимался на встрече в горисполкоме и представители столичной милиции заверили, что людей со значками или бело-красно-белыми лентами трогать не будут. Не запрещено также использование бело-красно-белых флагов непосредственно во время проведения мероприятий. (В прошлом году, напомним, милиция задерживала в Минске людей, которые шли с бело-красно-белыми флагами после окончания митинга-концерта возле оперного театра).

Помимо митинга с концертом 24 марта в Минске в кафе-ресторане «Грай» пройдет лекторий «Школа БНР», на котором историки расскажут о символах БНР. После лекций запланирован концерт с участием групп Naka, «Мутнае вока», «:B:N».

Годовщина провозглашения БНР также будет отмечаться в других городах Беларуси. Так, в Витебске в арт-пабе Torvald 24 марта пройдет концерт Дмитрия Войтюшкевича, а 25 марта здесь планируется возложение цветов к памятникам князю Альгерду и писателю Владимиру Короткевичу. В Могилеве в гостинице «Губернская» в воскресенье состоится прием, организованный местными демократическими активистами. В Гомеле представители общественности планируют 25 марта возложить цветы к могиле эмиссара БНР Тимофея Острикова и к дому, где жила министр БНР Полута Бодунова.