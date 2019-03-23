Видеофакт. Голый дебошир шокировал пассажиров самолета

Голый пассажир прорвался на трап самолета при посадке рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» в московском аэропорту Домодедово. Нарушителя задержали сотрудники полиции, сообщает lenta.ru со ссылкой на РЕН ТВ.

Фото: скриншот из видео РЕН ТВ

Как свидетельствуют очевидцы, мужчина прошел регистрацию, после чего сбросил всю одежду и побежал. «Он кричал, что он голый, потому что одежда ухудшает аэродинамику тела. Ему без одежды будет лететь ловчее», — рассказал собеседник телеканала.

В пресс-службе транспортной полиции сообщили, что эксгибиционистом оказался 37-летний уроженец Якутска, проживающий в Московской области. Нарушителя доставили в медицинскую комнату аэропорта, откуда его отвезут в лечебное учреждение.

29 января сообщалось, что пассажир российского самолета побил стюардессу и сорвал рейс. Инцидент произошел на борту авиалайнера, следовавшего из Санкт-Петербурга в турецкую Анталью. Пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в аэропорту Сочи.