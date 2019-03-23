«Беларусбанк» сообщает о новых способах мошенничества с платежными карточками

Крупнейший в Беларуси коммерческий банк «Беларусбанк» сообщает об участившихся случаях мошеннических операций с платежными карточками.

Фото: twitter.com

Как передает БелаПАН , в информации на своем сайте «Беларусбанк» напоминает: ни в коем случае нельзя никому (даже работникам банка) сообщать реквизиты карточек, 3D-пароль, логин и пароль для входа в интернет-банкинг, любые одноразовые СМС-коды от банка в социальных сетях и по телефону.

«Сообщения в социальных сетях могут писать мошенники, взломавшие аккаунты ваших знакомых, друзей, родственников. Если у вас в ходе переписки возникли какие-либо сомнения, обязательно свяжитесь с друзьями и родственниками любым другим способом для подтверждения их намерений. Не размещайте в социальных сетях фотографии с изображением вашей карточки, а также карты кодов интернет-банкинга», — отмечают в банке.

Если реквизиты карточки или данные для входа в интернет-банкинг все-таки предоставлены постороннему лицу, то срочно заблокируйте карточку, смените пароль для входа в интернет-банкинг.

Напомним, в феврале Национальный банк сообщил о регистрации случаев нового вида мошенничества с карточками — вишинга. Он заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную связь и играя определенную роль (сотрудника банка, покупателя и т.д.), под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или побуждают к совершению определенных действий с карточным счетом/платежной картой для хищения денежных средств.

Злоумышленники звонят клиентам белорусских банков и, представляясь сотрудниками банков (в том числе Национального банка), под различными предлогами просят предоставить паспортные данные, а также реквизиты банковских платежных карточек и коды, поступающие на телефонный номер клиента банка.