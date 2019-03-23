Историк Александр Кравцевич: День Воли станет национальным праздником и в Беларуси

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Первым на праздничном митинге в Коложском парке Гродно выступил историк Александр Кравцевич, сообщает БелаПАН.

Он отметил, что на историческом пути к независимости белорусы опаздывали, так как «попали в когти империи», но при этом — именно белорусы стали одними из первых, кто в 1918 году декларировали независимое государство — БНР.

Кравцевич напомнил, что Гродно стал второй столицей Белорусской Народной Республики, куда правительство БНР переехало на несколько месяцев в 1918 году. И тут, в Гродно, не меньше адресов, связанных с БНР, чем в Минске, подчеркнул историк.

«Мы — единственная страна, у которой сегодня есть проблемы с празднованием Дня Независимости. Это барьер, который мы должны преодолеть», — заявил Кравцевич. Он отметил, что в других европейских странах — Чехии, Польше, Югославии — День Независимости является национальным праздником, когда проходят парады, выступают президенты.

Историк обратил внимание на то, как много людей пришло сегодня на праздник в Гродно и как много среди них молодежи. Это — признак того, что День Воли станет национальным праздником и в Беларуси, убежден историк.

За Кравцевичем на сцену вышел Змитер Войтюшкевич.

По оценке организаторов, в Коложском парке сейчас около 3 тысяч человек.

Фото: Сергей Балай / БелаПАН

Сюжет: #БНР101
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Тэги: День Воли-2019 Персона: Александр Кравцевич Змитер Войтюшкевич Город: Гродно

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