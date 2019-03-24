Сразу 15 пожаров произошло за сутки в Гродненской области

За минувшие сутки, с 6 часов утра 23 марта до 6 часов утра 24 марта, на территории Гродненской области произошло 15 пожаров. Горели жилые дома, хозпостройки и гаражи. К счастью, обошлось без жертв.

В Лиде горел гараж на территории частного домовладения. Уничтожена кровля, закопчены стены, повреждено имущество. Рассматриваемая причина — короткое замыкание электропроводки.

Еще одно замыкание, скорее всего, стало причиной пожара в Гродно. Воспламенился легковой автомобиль «Додж Караван». Транспортное средство полностью уничтожено, повреждено имущество в гараже, обрешетка кровли и кровля на площади 200 кв. метров в жилом доме.

Короткое замыкание рассматривается в качестве версии пожара в хозпостройке на территории частного домовладения в деревне Литвица Вороновского района. Уничтожена кровля и перекрытия, повреждены стены.

Неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора хозяина дома стало причиной трех пожаров.

В деревне Кеждуны Ошмянского района уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в частном доме. Аналогичное происшествие случилось в деревне Капусты Слонимского района. В деревне Шостаки Сморгонского района пострадала хозпостройка.