День Воли отметят сегодня в Киевском сквере Минска

/ Общество
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24 марта празднования по случаю 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики пройдут в Минске.

Начало митинга в Киевском сквере — 13:00. Ожидается выступление политиков, общественных деятелей, а также планируется подписание резолюции в поддержку независимости Беларуси.

После митинга состоится концерт, в программе которого заявлены группы «Дай дарогу!», Р.С.П., N.R.M, «Няхай», КаS, «Водар».

Организацией праздника занимаются движение «За Свободу», Объединенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) и оргкомитет партии «Белорусская христианская демократия».

Будет проводиться сбор средств для покрытия расходов на организацию концертов. Как сообщил лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич, расходы на праздник в столице превысят 12 000 рублей. Из них на обеспечение безопасности милицией (чего требуют от организаторов власти) пойдет более 3800 рублей.

23 марта празднование Дня Воли состоялось в Гродно — в Коложском парке прошел митинг и концерт, собравший несколько тысяч человек.

Сюжет: #БНР101
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Тэги: День Воли-2019 Персона: Юрий Губаревич Город: Минск

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