На территории машиноиспытательной станции под Минском сгорел склад

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Пожар произошел днем 23 марта на территории предприятия «Белорусская МИС» в поселке Привольный в двадцати километрах от Минска по могилевскому шоссе.

Загорелся неэксплуатируемый склад. До прибытия подразделений МЧС тушением занималась добровольная пожарная команда предприятия.

В результате пожара уничтожена крыша, закопчены стены. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, сообщает Минское областное управление МЧС.

Предприятие «Белорусская МИС» занимается испытаниями сельскохозяйственной техники.

 

Фото 112.by
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Тэги: пожар склад Белорусская МИС

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