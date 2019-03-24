На территории машиноиспытательной станции под Минском сгорел склад
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Пожар произошел днем 23 марта на территории предприятия «Белорусская МИС» в поселке Привольный в двадцати километрах от Минска по могилевскому шоссе.
Загорелся неэксплуатируемый склад. До прибытия подразделений МЧС тушением занималась добровольная пожарная команда предприятия.
В результате пожара уничтожена крыша, закопчены стены. Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается, сообщает Минское областное управление МЧС.
Предприятие «Белорусская МИС» занимается испытаниями сельскохозяйственной техники.
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