На территории машиноиспытательной станции под Минском сгорел склад

Пожар произошел днем 23 марта на территории предприятия «Белорусская МИС» в поселке Привольный в двадцати километрах от Минска по могилевскому шоссе.

Загорелся неэксплуатируемый склад. До прибытия подразделений МЧС тушением занималась добровольная пожарная команда предприятия.

В результате пожара уничтожена крыша, закопчены стены. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, сообщает Минское областное управление МЧС.

Предприятие «Белорусская МИС» занимается испытаниями сельскохозяйственной техники.