ГАИ расставила новые ловушки на лихачей

В воскресенье, 24 марта, на дорогах Беларуси появятся дополнительные мобильные датчики контроля скорости.

Фото УГАИ Брестской области

Так, в Брестской и Могилевской областях они будут находиться в следующих местах:

07:30-19:30. Могилев, проспект Пушкинский (район ДК области);

08:00-14:00 г. Брест, Варшавское шоссе ТРК №39;

08:00-19:00. Трасса М-5, Осиповичский район (95+500);

08.00-19.00. Дорога Р-123, Горецкий район (105+100);

08:00-19:00. Трасса М-8, Могилевский район (262+170);

08:00-20:00. Дорога Р-4, Барановичский район (7+330);

09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (56+800);

09:00-21:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (33+280);

09:00-21:00. Трасса М-10, Пинский район (426+900);

09:00-21:00. Дорога Р-85, Каменецкий район (116+320);

14:00-20:00. Брест, улица Московская, 346.

Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы на протяжении всего месяца будет выставлять на улицах города переносные радары.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: