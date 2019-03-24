«Мозгов у вас нет!» Лукашенко обрушился с критикой на министра спорта

В время своего визита в Брестскую область Александр Лукашенко посетил в агрогородке Мир лыжероллерную трассу.

Фото пресс-службы президента

Он поставил задачу министру спорта Сергею Квальчуку наладить удобную инфраструктуру – от небольших тренировочных баз до больших арен.

«Это собственность, за которую ты отвечаешь. Все-таки в стране создана база по многим видам спорта, и надо держать это в кулаке, чтобы директора работали как следует, а не так, как во Дворце спорта», - цитирует президента его пресс-служба.

Кроме этого, он обрушился с критикой на главу ведомства из-за малопригодного для тренировок на базе стрельбища.

«Почему вы в Раубичи отвезли то стрельбище минское? Мозгов у вас нет! Привезите и отдайте сюда! Зачем оно в Раубичах, объясни мне? Зачем, там есть стрельбище. Ты должен был снять и поставить там, где оно надо. Сюда должен был отвезти сразу же», - заявил Лукашенко.