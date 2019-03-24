25 марта вводятся сезонные ограничения на проезд тяжеловесного транспорта

Министерство транспорта и коммуникаций установило временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств на республиканских автомобильных дорогах.

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Постановлением министерства определен перечень республиканских автомобильных дорог, в отношении которых нагрузки на оси транспортных средств ограничиваются с 25 марта по 25 апреля. При этом на республиканских автомобильных дорогах и их участках, не включенных в перечень, допускается максимальная нагрузка на одиночную ось 9 тонн.

В летний период с 23 мая по 31 августа на республиканских автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11:00 до 20:00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25°С допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн.

Временные ограничения не распространяются при проезде по платным республиканским автодорогам. Они также не коснутся транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, живых животных, цветов, грузов гуманитарной помощи, бетонных и асфальтобетонных смесей, битумов дорожных, опасных грузов, скоропортящихся грузов, зерна, комбикормов, семян рапса.