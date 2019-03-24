В Бресте противники аккумуляторного завода вновь вышли на площадь Ленина

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Около 250 человек вышли 24 марта в Бресте на площади Ленина. Здесь каждое воскресенье уже более года собираются противники аккумуляторного завода.

В это же время на площади проходила организованная городским отделом по чрезвычайным ситуациям акция «Проведи время с пользой».

Участники акции обсудили намеченное на 26 марта в суде Ленинского района Бреста начало рассмотрения дела по жалобе на отказ в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о запрете строительства аккумуляторного завода.

На референдум в Брестском районе предлагалось вынести вопрос о запрете любой деятельности, связанной со строительством и эксплуатацией завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей на территории района.

По мнению собравшихся, суд вряд ли примет положительное решение по жалобе, так как «власть ничего не решает в пользу людей». Вместе с тем они намерены продолжать добиваться удовлетворения жалобы.

Затем собравшиеся покинули площадь и вновь прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской — к кинотеатру «Беларусь». Здесь они постояли некоторое время, поговорили и разошлись. Встреча завершилась без инцидентов, сообщает БелаПАН.

 

Фото Романа Кисляка
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Тэги: аккумуляторный завод Город: Брест

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