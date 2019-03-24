«Велес-Мит» из Молодечно будет поставлять молоко и мясо в Китай

Мясоперерабатывающее предприятие «Велес-Мит» из Молодечно открыло в Китае компанию по поставкам белорусского молока и мяса.

ООО «Чунцин Велес-Мит» было открыто 23 марта в китайском Чунцине при участии посла Беларуси в КНР Кирилла Рудого, а также председателя Минского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко, сообщает белорусское посольство в Китае.

«Велес-Мит» основана в 2009 году на базе Молодечненского мясокомбината. Имеет ежемесячную производственную мощность в объеме 900 тонн колбасных изделий и мясных деликатесов в месяц и 150 тонн полуфабрикатов.

По данным Минсельхозпрода Беларуси, для поставок в Китай на сегодняшний день сертифицировано 51 молочное предприятие, 2 мясокомбината (на право поставок говядины) и 5 птицефабрик.