«Велес-Мит» из Молодечно будет поставлять молоко и мясо в Китай

/ Бизнес-новости
Просмотров: 76

Мясоперерабатывающее предприятие «Велес-Мит» из Молодечно открыло в Китае компанию по поставкам белорусского молока и мяса.

ООО «Чунцин Велес-Мит» было открыто 23 марта в китайском Чунцине при участии посла Беларуси в КНР Кирилла Рудого, а также председателя Минского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко, сообщает белорусское посольство в Китае.

«Велес-Мит» основана в 2009 году на базе Молодечненского мясокомбината. Имеет ежемесячную производственную мощность в объеме 900 тонн колбасных изделий и мясных деликатесов в месяц и 150 тонн полуфабрикатов.

По данным Минсельхозпрода Беларуси, для поставок в Китай на сегодняшний день сертифицировано 51 молочное предприятие, 2 мясокомбината (на право поставок говядины) и 5 птицефабрик.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Китай Велес-Мит Город: Молодечно

Другие материалы на эту тему:

Китайская «панда» денег в Беларусь пока не принесет

Китайская «панда» денег в Беларусь пока не принесет

В Беларусь пришла китайская платежная система UnionPay

В Беларусь пришла китайская платежная система UnionPay

1300 китайцев построят крупный агропромышленный комплекс под Минском

1300 китайцев построят крупный агропромышленный комплекс под Минском

Стадионная дипломатия. Зачем Китай дарит Беларуси сотни миллионов юаней

Стадионная дипломатия. Зачем Китай дарит Беларуси сотни миллионов юаней