В Куропатах мемориал расписали «звездами Давида»

Акт вандализма совершен накануне в урочище Куропаты на территории мемориала.

Несколько памятных знаков, в том числе новый, установленный государством, были расписаны синей краской. Вандалы нанесли «звезды Давида» и антисемитские надписи.

Активист Денис Урбанович также обнаружил капли синей краски у входа на площадку ресторана «Поедем поедим», построенного у Куропат.

После сообщения Урбановича на место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета, передает Радыё Свабода .