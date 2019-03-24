В Куропатах мемориал расписали «звездами Давида»

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Акт вандализма совершен накануне в урочище Куропаты на территории мемориала.

Несколько памятных знаков, в том числе новый, установленный государством, были расписаны синей краской. Вандалы нанесли «звезды Давида» и антисемитские надписи.

Активист Денис Урбанович также обнаружил капли синей краски у входа на площадку ресторана «Поедем поедим», построенного у Куропат.

После сообщения Урбановича на место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета, передает Радыё Свабода.

 

 

Фото facebook.com/nasta.dashkevich


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Тэги: Куропаты вандализм Персона: Денис Урбанович

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