Гражданка Беларуси есть в команде терпевшего бедствие круизного лайнера Viking Sky
В команде терпевшего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky, шедшего по маршруту Тромсё — Ставангер, находилась гражданка Беларуси, сообщил посол в Швеции и Норвегии (по совместительству) Дмитрий Мирончик в своем «Твиттере».
«Информация о ней направлена норвежской стороне. Она не пострадала и остается на судне, которое с помощью буксира движется в порт [Молде]», — написал дипломат.
Накануне, 23 марта, у лайнера, на борту которого находилось более 1300 человек, из-за шторма отказали двигатели. Спасатели эвакуировали около 470 пассажиров. Команде удалось завести двигатели, и судно двинулось к Молде.
По последней информации Мирончика, судно прибыло в порт Молде, спасательная операция завершена, отмечает БелаПАН.