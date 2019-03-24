Гражданка Беларуси есть в команде терпевшего бедствие круизного лайнера Viking Sky

В команде терпевшего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky, шедшего по маршруту Тромсё — Ставангер, находилась гражданка Беларуси, сообщил посол в Швеции и Норвегии (по совместительству) Дмитрий Мирончик в своем «Твиттере».

Пасольства ўсталявала кантакт з грамадзянкай Беларусі - членам каманды #VikingSky . Інфармацыя пра яе накіравана нарвежскаму боку. Яна не пацярпела і застаецца на судне, якое з дапамогай буксіра рухаецца ў порт. Foto: NTB SCANPIX @BelarusMID pic.twitter.com/FtoU8v0Zjg — Dmitry Mironchik (@DmitryMironchik) 24 марта 2019 г.

«Информация о ней направлена норвежской стороне. Она не пострадала и остается на судне, которое с помощью буксира движется в порт [Молде]», — написал дипломат.

Накануне, 23 марта, у лайнера, на борту которого находилось более 1300 человек, из-за шторма отказали двигатели. Спасатели эвакуировали около 470 пассажиров. Команде удалось завести двигатели, и судно двинулось к Молде.

По последней информации Мирончика, судно прибыло в порт Молде, спасательная операция завершена, отмечает БелаПАН.