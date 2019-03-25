Дмитрий Дашкевич находится в ИВС на Окрестина

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Оппозиционный активист Дмитрий Дашкевич, задержанный 24 марта в Киевском сквере в Минске, находится в изоляторе временного содержания на Окрестина.

Эту информацию БелаПАН подтвердила его жена Анастасия Дашкевич.

Скорее всего, 25 марта состоится суд.

Задержание Дашкевича произошло вскоре после его выступления на митинге ко Дню Воли — 101-й годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. Оппозиционный активист со сцены призвал участников митинга поздравить с Днем Воли «шунявок, тихарей, ихтамнетов, лживую пропаганду и самозванца».

Сюжет: #БНР101
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Тэги: День Воли-2019 задержание Персона: Дмитрий Дашкевич Анастасия Дашкевич

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