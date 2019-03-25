СМИ сообщили об экстренной госпитализации шоумена Юрия Николаева

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Ряд российских СМИ сообщили об экстренной госпитализации шоумена и телеведущего Юрия Николаева. Однако его родственники заявили, что все в порядке – жизни ничего не угрожает.

Фото из Википедии

В понедельник появилась информация, что якобы Николаев потерял сознание, упал и плучил тяжелую травму головы. Отмечалось, что у телеведущего сотрясение мозга, в связи с чем он был экстренно госпитализирован.

В свою очередь, супруга шоумена Элеонора сообщила, в частности «Звезде», что этого всего лишь слухи – народный артист России проходит плановую медпроверку (о госпитализации речь не идет).

По ее словам, это плановая (раз в полгода) проверка.
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Тэги: шоу-бизнес Персона: Юрий Николаев

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