Доллар резко растет на торгах в понедельник

/ Экономика
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Американская валюта после длительного падения существенно растет на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник, 25 марта.

Так, доллар добавляет больше копейки – 0,0118 пункта и торгуется на уровне 2,1140 белорусского рубля.

Растет, хоть и немного, и европейская валюта, добавляя 0,0008 пункта – 2,3887 белорусского рубля.

А вот российская валюта свои позиции сдает. Минус в начале торгов составляет 0,0131 пункта – 3,2765 белорусского рубля за 100 российских.
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