Вслед за Астаной в Казахстане хотят переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей

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Вызвавшее неоднозначное решение казахстанских властей переименование Астаны в Нур-Султан, может вызвать волну, в результате которой многие города получат новые названия.

Павлодар / Фото pixabay.com

Так, к примеру, в Демократической партии «Ак Жол» считают, что необходимо переименовать как минимум еще три города — Петропавловск, Павлодар и Семей.

По мнению заместителя главы политсилы Казбека Исы, Петропавловск можно назвать в честь хана Абыла, Павлодар —Кенесары, а Семей — Алихана Букейханова.
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Тэги: Казахстан переименование Персона: Казбек Иса Город: Павлодар Петропавловск Сеней

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