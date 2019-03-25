Вслед за Астаной в Казахстане хотят переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей

Вызвавшее неоднозначное решение казахстанских властей переименование Астаны в Нур-Султан, может вызвать волну, в результате которой многие города получат новые названия.

Павлодар / Фото pixabay.com

Так, к примеру, в Демократической партии «Ак Жол» считают, что необходимо переименовать как минимум еще три города — Петропавловск, Павлодар и Семей.

По мнению заместителя главы политсилы Казбека Исы, Петропавловск можно назвать в честь хана Абыла, Павлодар —Кенесары, а Семей — Алихана Букейханова.