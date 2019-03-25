По факту вандализма в Куропатах возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту повреждения мемориальных объектов, имеющих статус историко-культурной ценности.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 23 марта 2019 года в милицию поступило сообщение о том, что на территории места захоронения жертв политических репрессий в урочище Куропаты краской нанесены надписи на мемориальных объектах.

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой проведен тщательный осмотр места происшествия, зафиксированы и изъяты следы.

По результатам проверочных мероприятий возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 344 Уголовного кодекса.

В рамках дела назначен ряд экспертиз. Комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление фактических обстоятельств произошедшего, продолжается. Органу дознания даны поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к противоправным действиям.

С начала года это уже третье дело, возбужденное по ч. 1 ст. 344 УК по фактам вандализма в Куропатах.