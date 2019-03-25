Рымашевский заявляет о давлении на его семью по политическим мотивам

Виталий Рымашевский на пресс-конференции 25 марта в Минске заявил о том, что на его семью оказывается давление со стороны правоохранительных органов.

«Негативные прогнозы в отношении персонально моей семьи со стороны режима Лукашенко подтвердились, — сказал политик. — Мой брат был сегодня в Следственном комитете, он дал подписку о неразглашении. Я не могу комментировать, могу только сказать, что это очень серьезное дело».

Рымашевский не стал раскрывать какие-либо детали, сообщив лишь то, что стало известно его брату от следователя до визита в СК — дело касается убийства девушки в Бобруйске в 1989 году.

«Я однозначно расцениваю это как давление через моих близких на меня лично. <…> Вызывают также в Следственный комитет меня. Теперь я уже уверен, что это абсолютно политическое дело. Это было специально сделано накануне празднования [Дня Воли] как угроза мне лично. Мне подробности неизвестны, брат не может сейчас распространять информацию. Когда я посещу Следственный комитет, я вам расскажу подробнее обо всем», — сказал сопредседатель БХД.

По словам политика, никто из семьи Рымашевских в 1989 году «не проживал в Бобруйске и не посещал этот город».

Он пообещал сообщать журналистам новости по этому делу, касающиеся его лично.