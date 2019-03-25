Лукашенко: по старинке в сельском хозяйстве работать нельзя — это беда

Сельскохозяйственным предприятия нужно «создавать новые направления развития». Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая 25 марта СПК «Газовик-Сипаково» Шкловского района.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Нужна изюминка в каждом хозяйстве, по старинке работать нельзя — это беда. Надо не только генерировать новые идеи, но и создавать новые направления развития», — сказал глава государства.

Он напомнил, что производить надо востребованную на рынке продукцию: если, например, спросом пользуется брусника или грибы, надо заняться их выращиванием.

«Всё, традиционно работать забыли — это должно работать автоматом. Надо создавать новое», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что не доволен развитием сельского хозяйства в Могилевской области, и пообещал принять жесткие меры. «У вас провал по всем направлениям. И притом не на полпроцента-процент», — констатировал он.