Меньше половины необходимой на покрытие расходов суммы собрали организаторы Дня Воли в Минске

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Организаторы празднования Дня Воли, которое прошло 24 марта в минском Киевском сквере, собрали меньше половины суммы, необходимой на оплату расходов по минимальной смете.

По словам председателя движения «За Свободу» Юрия Губаревича, на данный момент собрано около 6 тысяч рублей. При этом, по первоначальным оценкам организаторов акции, чтобы покрыть все расходы, включая услуги государственных служб, необходимо свыше 12,5 тысячи рублей.


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«Одни только расходы на обеспечение работы милиции по договору составляют 3850 рублей, — сказал Губаревич. — Но, как нам стало известно, милиция планирует увеличить эту сумму, поскольку, по их мнению, уже в середине мероприятия было превышено заявленное количество [участников] в тысячу человек. По их оценкам, мы собрали не менее 1500 человек на площадке. Значит, будут выставляться претензии по дополнительной оплате. Общая сумма может составить 250 базовых величин (6375 рублей. — БелаПАН). Поэтому мы призываем людей и дальше жертвовать, счета будут открыты еще на протяжении десяти дней».

За счет собранных средств организаторы уже рассчитались с музыкантами, а также фирмой, которая занималась установкой сцены. Осталось оплатить услуги коммунальных служб, скорой помощи и милиции.

Сюжет: #БНР101
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Тэги: День Воли-2019 Персона: Юрий Губаревич

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