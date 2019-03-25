Меньше половины необходимой на покрытие расходов суммы собрали организаторы Дня Воли в Минске

Организаторы празднования Дня Воли, которое прошло 24 марта в минском Киевском сквере, собрали меньше половины суммы, необходимой на оплату расходов по минимальной смете.

По словам председателя движения «За Свободу» Юрия Губаревича, на данный момент собрано около 6 тысяч рублей. При этом, по первоначальным оценкам организаторов акции, чтобы покрыть все расходы, включая услуги государственных служб, необходимо свыше 12,5 тысячи рублей.

«Одни только расходы на обеспечение работы милиции по договору составляют 3850 рублей, — сказал Губаревич. — Но, как нам стало известно, милиция планирует увеличить эту сумму, поскольку, по их мнению, уже в середине мероприятия было превышено заявленное количество [участников] в тысячу человек. По их оценкам, мы собрали не менее 1500 человек на площадке. Значит, будут выставляться претензии по дополнительной оплате. Общая сумма может составить 250 базовых величин (6375 рублей. — БелаПАН ). Поэтому мы призываем людей и дальше жертвовать, счета будут открыты еще на протяжении десяти дней».

За счет собранных средств организаторы уже рассчитались с музыкантами, а также фирмой, которая занималась установкой сцены. Осталось оплатить услуги коммунальных служб, скорой помощи и милиции.