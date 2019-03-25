На двух бывших директоров оршанского завода возбуждены уголовные дела

Руководителям, специалистам и служащим ОАО «Оршанский инструментальный завод» в течение трех лет выплачивалась заработная плата в завышенных размерах.

По сообщению пресс-службы КГК, предприятию причинен ущерб на сумму свыше 265 тыс. рублей.

В 2015–2017 годах заработная плата на инструментальном заводе выплачивалась несвоевременно. Чтобы скрыть этот факт, руководители предприятия, работавшие в те годы, вносили в госстатотчетность недостоверные сведения.

В соответствии с законодательством размер заработной платы рядовых работников в условиях ее несвоевременной выплаты сохраняется в прежнем размере, а заработная плата руководителей, специалистов и служащих должна рассчитываться исходя из тарифной ставки первого разряда, установленной для работников бюджетной сферы. Поскольку она была гораздо ниже действовавшей на предприятии, это влекло значительное снижение размера зарплаты управленцев. Чтобы этого избежать, директора инструментального завода давали незаконные указания о выплате заработной платы в завышенных размерах для руководителей, специалистов и служащих.