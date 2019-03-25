К дому на улице Володарского, где была объявлена независимость БНР, принесли цветы

К дому № 9 на улице Володарского в Минске, где 25 марта 1918 года на заседании Рады БНР была принята Третья уставная грамота, объявившая Белорусскую Народную Республику независимым государством, принесли цветы.

Скромный букетик роз лежит на подоконнике чебуречной. Напротив здания стоят два автозака и микроавтобус.

Демократическая общественность уже который год добивается от властей города разрешения на установку на этот здании памятной доски. Доска готова, но Мингорисполком постоянно отказывает заявителям под надуманными предлогами.

Фото Сергея Балая