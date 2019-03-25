Милиция предупредила молодежь, собравшуюся на Революционной, что может применить силу

На пересечении улиц Революционная и Комсомольская, где были задержаны музыканты Вольский, Войтюшкевич, Ворошкевич и Аракелян, сейчас находится около 80 человек.

Сначала многие пели хором песни Лявона Вольского, затем один из участников достал гитару и стал петь под ее аккомпанемент.

Местность патрулируют сотрудники милиции. Один из них через громкоговоритель объявил, что собравшиеся нарушают законодательство о массовых мероприятиях, и попросил разойтись. «Не вынуждайте сотрудников милиции применять физическую силу и специальные средства!» — прокричал он в мегафон. Собравшиеся интересуются у милиции, чем конкретно они нарушают закон, и почему им нельзя гулять по пешеходной улице.

Около двух десятков человек стали в круг и спели хором песню «Купалінку».

Автозаки, стоявшие у Октябрьской площади, направились в сторону Революционной.

Фото Сергея Балая