Видеофакт. «Тихари» задерживают граждан на Октябрьской площади

Восемь человек, по предварительным данным, были задержаны вечером 25 марта на Октябрьской площади в Минске.

Сотрудники милиции в штатском хватали всех, кто выходил на площадь с любой бело-красно-белой символикой — флажком или шарфиком.

В числе задержанных — сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский и и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Задержание произвели сотрудники милиции в штатском под руководством командира минского ОМОНа Дмитрия Балабы примерно через две минуты после того, как политики появились на площади. Силовики не представились, сказали: «Добрый день, пройдемте», — и увели обоих под руки в припаркованный рядом темно-синий микроавтобус.

Рымашевский и Козлов пришли на площадь с букетами роз и бело-красно-белыми флажками. Они собирались пройти до дома № 9 на улице Володарского, где была провозглашена БНР, и отдать дань памяти ее основателям.

Николай Козлов отметил, что политики сознательно не стали призывать к проведению массовой акции, чтобы не подвергать людей опасности быть задержанными. Комментируя вчерашнее задержание Дашкевича и сегодняшнее внимание со стороны силовиков, Козлов отметил: «Им неважно, праздник это или нет. Они выполняют свою карательную функцию, поэтому массовое мероприятие мы не будем здесь делать».

В это время на Октябрьской площади находилось не менее двух десятков сотрудников правоохранительных органов под руководством заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова.

Видео Сергея Сацюка