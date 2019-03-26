Лукашенко снял с должностей главу Могилевского облисполкома и председателя Шкловского райисполкома

Александр Лукашенко снял с должностей председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского и председателя Шкловского райисполкома Василия Витюнова.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Такое решение глава государства принял по результатам посещения 26 марта в Шкловском районе хозяйства «Амкодор-Шклов», входящего в агрохолдинг «Купаловское». Лукашенко поручил снять с должностей всех виновных в ненадлежащих условиях хозяйствования в этом хозяйстве и возбудить уголовные дела.

«Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих тут еще были конкретные люди, которые должны были за это отвечать. Возбудить уголовное дело по всей строгости закона. Виноват — наручники и сразу в следственный изолятор», — цитирует президента канал ОНТ .

В частности, Лукашенко был возмущен состоянием коровников на молочно-товарном комплексе «Слижи».

Снятый с должности главы райисполкома Василий Витюнов назначен руководителем агрохолдинга «Купаловское», помощник президента по Могилевской области Геннадий Лавренков стал исполняющим обязанности председателя Шкловского райисполкома.

Исполнять обязанности председателя Могилевского облисполкома будет первый заместитель Николай Коротин, курирующий агропромышленный комплекс.

Уроженец Оршанского района Владимир Доманевский был назначен председателем Могилевского облисполкома 27 декабря 2014 года. В мае 2018-го получил замечание, а в марте 2019-го выговор от президента за несвоевременную выплату зарплат.

Уроженец Брянской области Василий Витюнов руководил Шкловским районом с 27 января 2017 года, а до этого почти восемь лет был председателем Мстиславского райисполкома. Значительная часть его трудовой биографии связана со Шкловщиной — возглавлял хозяйство «Ордатское», а потом три года работал первым заместителем председателя райисполкома, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия. Отличается жестким стилем руководства.