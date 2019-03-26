В Гомеле ищут жертв местного педофила

Гомельский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело, возбужденное в отношении 31-летнего жителя Гомеля.

Источник: sk.gov.by

По сообщению областного УСК, фигуранта подозревают в половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-ти лет. Его заключили под стражу.

Следователи допускают, что жертв задержанного может быть больше. Владеющих информацией о его других преступлениях, просят позвонить по номерам: +37523-259-57-24 или +37544-772-75-45.