Не Зеленский. Порошенко назвал своего главного оппонента на выборах

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает своим оппонентом на президентских выборах главу России Владимира Путина.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

«Мой союзник — украинский народ. Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать… Моим оппонентом является Путин», — сказал Порошенко.

По его словам, все, что ослабляет Украину, «усиливает Путина».

«И поэтому сегодня выбор — или мы за Украину, или мы за Россию», — отметил украинский президент.