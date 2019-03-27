Не Зеленский. Порошенко назвал своего главного оппонента на выборах

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает своим оппонентом на президентских выборах главу России Владимира Путина.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

 

 

«Мой союзник  украинский народ. Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать… Моим оппонентом является Путин»,  сказал Порошенко.

По его словам, все, что ослабляет Украину, «усиливает Путина».

«И поэтому сегодня выбор  или мы за Украину, или мы за Россию», отметил украинский президент.
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Тэги: выборы в Украине Россия-Украина Персона: Петр Порошенко Владимир Путин

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