Румас рассказал о возвратной основе господдержки

Основной объем государственной финансовой поддержки за счет инновационных фондов должен оказываться на льготной, но возвратной основе, заявил премьер-министр Беларуси на заседании президиума Совета министров.

«Считаю, что в целях повышения финансовой дисциплины и ответственности за своевременную реализацию проектов основной объем государственной финансовой поддержки за счет инновационных средств должен оказываться на льготной, но вместе с тем возвратной основе. Соответствующий механизм уже создан — это Белорусский инновационный фонд», — цитирует Румаса пресс-служба правительства.

На заседании шла речь о проблемах с освоением средств инновационных фондов. В 2018 году освоение средств республиканского централизованного инновационного фонда составило почти 94% от плановых значений, местных инновационных фондов — 74%.

Руководитель правительства констатировал, что значительная часть ресурсов зачастую направляется на модернизацию проблемных предприятий традиционных отраслей.

«Понятно, что и эти предприятия необходимо модернизировать. Но не в ущерб развитию новых секторов экономки. Поэтому приоритет должен отдаваться наиболее эффективным проектам», — уточнил премьер-министр.