Могилевскую декретницу избил супруг-сварщик

По информации областного УВД, 31-летний могилевчанин употребил спиртное и нанес телесные повреждения 34-летней супруге.

Вернувшись после очередной ссоры, мужчина становился неуправляем: набрасывался на жену и начинал ее избивать. Результатом перебранок становились драки, в которых противоборствующие стороны разнимали, как правило, родители мужчины. Когда мать и отец могилевчанина не смогли вовремя подоспеть и уладить конфликт, женщина обратилась в милицию.

Ранее ее супруг неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах, а также за мелкое хулиганство и умышленное причинение телесного повреждения.

Невоздержанному мужчине грозит арест на срок до трех месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.