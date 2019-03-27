Жителя Могилева избили на улице

Неизвестные напали на 33-летнего мужчину возле гаража, где тот оставил свой автомобиль.

По сообщению УВД Могилевского облисполкома, сотрудники отдела уголовного розыска оперативно задержали хулиганов. Ими оказались 22-летние местные жители.

В тот вечер приятели употребили спиртное, попросили таксиста прокатить их по городу, а после подвезти к гаражному массиву. Выйдя из автомобиля, они заметили идущего мимо незнакомца, вслед которому они стали выкрикивать оскорбления, а после догнали его и избили руками и ногами.

Задержанным грозит арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок от одного года до шести лет.