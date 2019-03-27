В Волковыске ограбили пенсионерку

/ Происшествия
Просмотров: 50

Женщина 1939 года рождения стала жертвой грабежа по дороге в гости к дочери.

По сообщению областного УВД, пенсионерка вышла из продуктового магазина, но за ней увязалась компания людей.

Один из участников компании заметил в ее сумке кошелек, но в момент, когда он вытащил его, сумка дернулась, и женщина это почувствовала. Молодой человек и другие участники компании стали убегать.

Милиционеры нашли уже пустой кошелек на пятом этаже одного из общежитий. Вора вскоре задержали.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: грабеж кража пенсионерка Город: Волковыск

Другие материалы на эту тему:

На «тихом часу». Воспитательница детсада обворовывала детей

На «тихом часу». Воспитательница детсада обворовывала детей

270 тысяч долларов, украденных из ГУБОПиК, могли быть вещдоками

270 тысяч долларов, украденных из ГУБОПиК, могли быть вещдоками

Почти 270 тысяч долларов украли из сейфа в здании ГУБОПиК

Почти 270 тысяч долларов украли из сейфа в здании ГУБОПиК

Бывший участник «Дома-2» Сергей Сичкар обвиняется в краже четырех автомобилей

Бывший участник «Дома-2» Сергей Сичкар обвиняется в краже четырех автомобилей