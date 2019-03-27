В Волковыске ограбили пенсионерку

Женщина 1939 года рождения стала жертвой грабежа по дороге в гости к дочери.

По сообщению областного УВД, пенсионерка вышла из продуктового магазина, но за ней увязалась компания людей.

Один из участников компании заметил в ее сумке кошелек, но в момент, когда он вытащил его, сумка дернулась, и женщина это почувствовала. Молодой человек и другие участники компании стали убегать.

Милиционеры нашли уже пустой кошелек на пятом этаже одного из общежитий. Вора вскоре задержали.