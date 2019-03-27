Берлин не будет аккредитовывать представителя Гуайдо

Федеральное правительство Германии не станет официально аккредитовывать Отто Гебауэра, которого Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, направил в Берлин в качестве дипломатического представителя. Об этом в среду, 27 марта, сообщила Die Neue Osnabrücker Zeitung.

Региональная немецкая газета ссылается на поступивший в ее распоряжение ответ МИД ФРГ на запрос Левой партии.

Как следует из заявления внешнеполитического ведомства Германии, Берлин принял Гебауэра 13 марта в качестве «личного представителя временного президента Гуайдо», с которым германские власти будут продолжать диалог на политические темы. Дальнейших шагов в этой связи «не предусмотрено», указывается в комментарии МИД Германии.

Как стало известно Die Neue Osnabrücker Zeitung из дипломатических кругов, среди государств-членов ЕС в первую очередь Испания настаивала на том, чтобы Гебауэру не был предоставлен дипломатический статус, а также связанные с ним привилегии, пишет DW .

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя президентом страны, заявил о возможной амнистии для официального лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, если он добровольно откажется от власти.