По итогам разгрома, учиненного Лукашенко, КГК возбудил уголовное дело

За причинение ОАО «Амкодор-Шклов» ущерба в особо крупном размере УДФР Комитетом госконтроля по Могилевщине открыто уголовное производство в отношении руководителей разного ранга ОАО «Амкодор-Шклов» и ООО «Купаловское».

Фото пресс-службы президента

Поручение к таким действиям отдал Александр Лукашенко главе КГК Леониду Анфимову в ходе посещения ООО «Купаловское»: «Уголовное дело возбудить по всей строгости закона. Ко мне не обращайся. Виноват — наручники и сразу в следственный изолятор».

Как сообщают контролеры, в ходе предварительного расследования будет дана правовая оценка работы должностных лиц, которые «не обеспечили надлежащие условия хозяйствования и производственную дисциплину».