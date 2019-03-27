По итогам разгрома, учиненного Лукашенко, КГК возбудил уголовное дело

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За причинение ОАО «Амкодор-Шклов» ущерба в особо крупном размере УДФР Комитетом госконтроля по Могилевщине открыто уголовное производство в отношении руководителей разного ранга ОАО «Амкодор-Шклов» и ООО «Купаловское».

Фото пресс-службы президента

Поручение к таким действиям отдал Александр Лукашенко главе КГК Леониду Анфимову в ходе посещения ООО «Купаловское»: «Уголовное дело возбудить по всей строгости закона. Ко мне не обращайся. Виноват — наручники и сразу в следственный изолятор».  

Как сообщают контролеры, в ходе предварительного расследования будет дана правовая оценка работы должностных лиц, которые «не обеспечили надлежащие условия хозяйствования и производственную дисциплину».
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Тэги: ДФР КГК сельское хозяйство

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