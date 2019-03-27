Умер космонавт Валерий Быковский

В возрасте 84-х лет ушел из жизни летчик-космонавт, Дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский, пятого космонавта планеты.

В 1960-м Быковский вошел в состав отряда космонавтов первого набора ВВС. Свой первый полет он совершил в качестве командира корабля «Восток-5» 14-19 июня 1963 года (4 суток 23 часа 6 минут). Полет проходил совместно с полётом корабля «Восток-6», пилотируемого Валентиной Терешковой.

Второй – 15-23 сентября 1976 года (7 суток 21 час 52 минуты) в качестве командира корабля «Союз-22».

В третий раз Быковский полетел в космос командиром корабля «Союз-31» и советско-немецкого экипажа 26 августа – 3 сентября 1978 года (7 суток 20 часов 49 минут).

Суммарное время пребывания Валерия Быковского в космосе составило 20 суток 17 часов 47 минут.

Далее проходил службу в различных подразделениях Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

Прощание с Валерием Быковским состоится 29 марта в 12:00 в Доме космонавтов Звездного городка.