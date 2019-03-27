В Минске прошел очередной раунд переговоров по Украине

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В преддверии президентских выборов в Украине, которые пройдут 31 марта, граждане страны ждут от трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе «истинных результатов» работы, сообщил журналистам в Минске по итогам очередного раунда переговоров группы спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

Фото из архива

«Осталось четыре дня до выборов в Украине. Наблюдая избирательную кампанию и общаясь с людьми, я убедился, что достижение мира на востоке Украины является одной из главных тем предвыборных дискуссий. Я это заметил также во время моей недавней поездки в Западную Украину. Это показывает, что наша работа здесь, в Минске, существенная, и многие в Украине ждут от нас истинных результатов, а именно — мира», — сказал дипломат.

Сайдик добавил, что ОБСЕ и он лично «впредь будут прилагать усилия, чтобы достичь этой цели».


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Представитель ОБСЕ приветствовал передачу 20 марта из отдельных районов Луганской области 60 заключенных, не связанных с конфликтом, на подконтрольную Киеву территорию, чтобы они могли отбывать наказание «ближе к родным и близким».

При этом, продолжил Сайдик, ОБСЕ обеспокоена возросшим количеством нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта и намерена предложить дополнительные меры. На вопрос, имеется ли в виду объявление нового перемирия, дипломат ответил: «Я не могу вам это сказать, но вы знаете, что Пасха приближается».

По словам Сайдика, экономическая подгруппа продолжила обсуждение вопросов, связанных с восстановлением на Донбассе водоснабжения, а политическая — традиционно обсудила вопросы модальности местных выборов, имплементации «формулы Штайнмайера» и амнистии.

Следующее заседание контактной группы в Минске запланировано 10 апреля.

Сюжет: Переговоры по Украине
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Тэги: ситуация на юго-востоке Украины переговоры по Украине в Минске Персона: Мартин Сайдик Город: Минск

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